Penja a Facebook el vídeo d'un noi masturbant-se al seu costat en un autobús públic

Redacció

Actualitzada 11/07/2017 a les 18:28

Una noia de 21 anys i veïna de Palma, Mallorca, ha pujat un vídeo al seu compte personal de Facebook on es veu un noi masturbant-se al seu costat, en un autobús públic de l'EMT. L'incident va ocórrer el passat diumenge a les 7 del matí, en un autobús de la línia 10 de l'EMT que uneix Palma amb Son Caldera.



La noia explica que a l'autobús només hi havia quatre persones, ella va decidir seure al final del vehicle, sola, i el noi es va situar al seu costat i li va dir «Mira», va ser llavors quan va veure que el noi tenia el penis fora i s'estava masturbant. La noia va reaccionar gravant la situació amb el mòbil.



«Els que em van dir que ho denunciés, no va ser possible perquè la policia diu que no és un crim si no hi ha cap menor implicat» va publicar després a les xarxes socials.