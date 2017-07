Detenen el 'passejador' dels gossos que van desfigurar la cara d'una dona

Tot i que l'home tenia llicència per dur gossos de raça potencialment perillosa, va obviar la normativa de seguretat, ja que els gossos no duien morrió ni anaven lligats

La Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut un britànic de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència greu i un delicte d'omissió del deure de socórrer. Les lesions van ser produïdes per dos gossos considerats de raça perillosa.



Els fets van tenir lloc al parc de la urbanització de Ciudad Quesada de Rojales, quan dos gossos van atacar a una dona, d'origen kosovar, de 50 anys. Els dos cans de raça bull-terrier la van tirar a terra i li van mossegar la cara, provocant lesions tan greus que la víctima va haver de ser sotmesa d'urgència a una cirurgia facial per reconstruir-li el rostre.



Després de denunciar els fets, els agents de l'àrea d'investigació van iniciar les recerques corresponents per tal d'esclarir els fets. Diversos testimonis els van conduir fins als propietaris dels gossos, una parella de britànics que viu per la zona. Quan van ser preguntats pels agents, el matrimoni va assegurar que no sabien res, ja que ells tenien contractat un 'passejador de gossos'.



Els agents van esbrinar que l'home contractat tenia llicència per tenir PPP (Gossos Potencialment Perillosos), però va obviar les mesures de seguretat principals (dur l'animal amb morrió i lligat amb una corretja de menys de dos metres). L'acusat ha passat a disposició judicial, de moment s'ha decretat la seva llibertat provisional.