Aquest dimecres arriba la segona onada de calor de l'any

Més de 25 províncies espanyoles estaran en alerta i a Tarragona es podrà arribar als 39 graus

EFE

Actualitzada 11/07/2017 a les 17:49

La segona onada de calor de l'any arrenca demà amb 26 províncies en alerta, dues —Còrdova i Jaén— amb avís vermell de risc extrem, per temperatures asfixiants, entre 40 i 44 graus, en àmplies zones d'Espanya i que persistiran fins al cap de setmana.



Aquest dimarts ja s'ha notat un ascens generalitzat de les temperatures però serà a partir de dimecres quan se superin els llindars per poder activar el protocol d'onada de calor, segons que ha explicat Delia Gutiérrez, portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que ha pronosticat que dijous serà el dia més calorós.



Aquesta situació és fruit de l'entrada d'una massa d'aire provinent del nord de l'Àfrica afegit a la intensa insolació pròpia de l'estiu i al cel clar, la qual cosa propicia que els valors vagin augmentant de forma considerable.



Davant d'aquesta situació, l'Agència de Meteorologia ha activat per a demà l'avís vermell (risc extrem) a les províncies de Còrdova i Jaén per valors que pujaran fins als 44 graus en alguns punts.



A les províncies de Granada, Huelva, Sevilla, Albacete, Ciudad Real, València, Badajoz i Múrcia hi ha alerta taronja (risc important) per temperatures màximes que oscil·laran entre els 40 i els 41 graus.



A Tarragona, Lleida, Cadis, Màlaga, Osca, Terol, Saragossa, Conca, Guadalajara, Toledo, Àvila, Salamanca, Madrid, Alacant, Càceres i les Illes Balears tenen alerta groga per calor entre 36 i 39 graus.



La portaveu de l'Aemet ha avançat que dijous serà el «dia clau, el més calorós» el que generarà que Còrdova i Jaén continuïn amb l'avís vermell i pugin fins a onze el nombre de províncies en alerta taronja: Granada, Sevilla, Albacete, Ciudad Real, Conca, Toledo, Àvila, Salamanca, Madrid, Badajoz i Càceres.



Gutiérrez ha ressaltat que les nits també seran «molt caloroses» amb mínimes molt altes en àmplies àrees del sud, centre i interior peninsular.



A partir de dissabte és probable que les temperatures baixin lleugerament a la meitat sud peninsular mentre que es preveuen ascensos a la meitat nord.