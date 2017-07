Un jutge reconeix el dret dels funcionaris interins a 20 dies d'indemnització per acomiadament

La sentència d'un jutjat de La Coruña, pionera a Espanya, els reconeix els mateixos drets que el personal laboral

Redacció

Actualitzada 11/07/2017 a les 11:07

El jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de La Corunya ha reconegut, per primer cop a Espanya, el dret d'un funcionari interí a rebre 20 dies d'indemnització per acomiadament, tal i com publica La Voz de Galicia. D'aquesta manera, el jutjge equipara els drets del funcionariat interí al laboral.



El jutge ha determinat que el demandant, un professor que va fer una substitució entre el 13 d'octubre del 2015 i el 14 de setembre del 2016, té dret a una indemnització de 20 dies per any treballat (gairebé 1.600 euros més interesos). El professor va interposar el recurs contenciós que ha donat lloc a la sentència en ser negada aquesta indemnització per part de l Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ara tan sols pot recórrer-lo al Tribunal Suprem.



La sentència exposa que si no s'atorgués la indemnització existiria una discriminació entre el funcionariat laboral de l'Administració Pública i l'interí simplement per la seva condició de temporalitat. En la sentència el jutge exposa que la temporalitat de la relació contractual no exclou el dret a ser indemnitzat, ja que això aniria contra el principi de igualtat de la Directiva Europea.



Aquesta sentència obre la porta a milers de reclamacions de funcionaris interins. A Espanya, segons el Central Sindicat Independent i de Funcionaris (CSIF) s'estima que hi ha 250.0000 persones en situació d'interinitat.