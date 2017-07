Intenten fer un 'simpa', la Policia els enxampa i els obliga a deixar propina

Els fets van tenir lloc durant Sanfermines, els agents els van obligar a pagar i a deixar una propina que rondava els 100 euros

Actualitzada 10/07/2017 a les 18:55

14 italianos intentando un "sinpa" en Rte del Ensanche. No sólo les hicimos abonar los 620€, sino tb dejar propina. #SF17 #SanFermin2017 pic.twitter.com/Rln7XszbCO — Policía Foral (@policiaforal_na) 9 de juliol de 2017

Durant la nit de dissabte, a la ciutat de Pamplona, catorze italians van intentar marxar d'un restaurant sense pagar en plena celebració dels Sanfermines. Segons informa aquest diumenge la Policia Foral en el seu compte de Twitter, el grup d'italians, al que aquest cos policial qualifica de «listillos sanfermineros», van consumir, entre altres plats, catorze menús i 15 didalets de licor.Els comensals però, van ser interceptats per diversos agents, que els van obligar a pagar la factura i a deixar una generosa propina que rondava els 100 euros. Aquest 'simpa' no supera al que va ocórrer a principis de març d'aquest any a León, on 120 persones van marxar del restaurant on celebraven un bateig sense abonar-ne el cost total que ascendia fins a 2.000 euros.Dues setmanes més tard, dues persones van ser detingudes a Cadis per no pagar els més de 30.000 euros que va costar la celebració de les noces d'un familiar, a la qual havien assistit 400 persones.