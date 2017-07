Detenen un odontòleg que exercia sense formació acadèmica ni titulació

Alguns pacients van arribar a patir lesions irreversibles, altres testimonis asseguren que esterilitzava el material en un recipient amb lleixiu

Redacció

Actualitzada 10/07/2017 a les 19:19

La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Trives, Galícia, per exercir com odontòleg sense comptar amb la titulació ni la formació acadèmica necessària. La investigació es va iniciar per part de l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Lalín, en el marc de l'operació Déntimo. El cos policial imputa diversos delictes com estafa, lesions i atemptat contra la salut pública, ja que alguns pacients van arribar a patir lesions irreversibles.



Les primeres víctimes identificades van ser els responsables dels laboratoris, als quals comprava material específic per exercir la seva suposada professió. Aquests expliquen que l'acusat els pagava part de l'import, deixant la resta a deure, i que finalment desapareixia. Els era impossible localitzar-lo, ja que no tenien constància d'on era el seu domicili i ni tan sols sabien la seva verdadera identitat.



Els agents també expliquen el testimoni d'alguns pacients, alguns afirmen que en una mateixa consulta els extreia fins a tres peces dentals, d'altres asseguren que esterilitzava el material en un recipient amb lleixiu, i que fins i tot, en alguns casos va arribar a utilitzar diversos tipus d'anestèsia.



Les diligències del detingut, A.A.L. de 52 anys van ser entregades al Jutjat d'Instrucció número 1 de Lalín, el Jutjat d'Instrucció número 2 d'Ourense i al número 4 d'A Coruña.