Un cambrer degolla un client a la terrassa del bar

Actualitzada 08/07/2017 a les 17:01

Un cambrer va ser detingut, aquest dissabte, després d’haver degollat un home a la terrassa del seu bar a Benicàssim (Castelló). L’home, d’origen asiàtic, va utilitzar una arma blanca per provocar un tall al coll de la víctima que li va causar la mort.



L’atac es va produir, per causes desconegudes, a un establiment situat al número 33 del carrer Estatut de la localitat castellonenca. La policia i la Guardia Civil continuen investigant els fets, que van ocórrer poc després de les 8:15h d’aquest dissabte 8 de juliol.



La víctima era un home veí de Benicàssim, igual que el cambrer detingut, segons van informar fonts policials a Europa Press. La investigació continua oberta per esbrinar quina va ser la causa de l’atac i si existeix alguna relació entre el cambrer detingut i la víctima.