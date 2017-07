Troben un home mort després de passar 17 hores a la sauna de la piscina municipal

La víctima va ser trobada amb la mateixa postura en la qual se suposa que es va asseure a la sauna, no hi havia cap indici de violència ni res que demostrés que va intentar sortir

07/07/2017

Francisco Montes de 50 anys i veí de Villaviciosa, Astúries, va morir el passat dimecres a la sauna de la piscina municipal. Una treballadora el va trobar a les 7.30 del matí de dijous, poc després d'entrar a treballar. La víctima era diabètica, i va ser trobada amb la mateixa postura en la qual se suposa, es va asseure a la sauna, no hi havia cap indici de violència ni res que demostrés que Montes va intentar sortir de la sauna. La Guàrdia Civil està investigant els fets.



Fonts dels cossos de seguretat van declarar que havien estat avisats per Manolo Montes, germà de la víctima, que Francisco no havia tornat a casa a l'hora que era habitual. Els agents van buscar l'home de 50 anys durant la nit de dimecres. Manolo també va ajudar la recerca, inclús va anar a la piscina municipal a preguntar pel seu germà, però li van dir que estava tancada i que no hi havia ningú. Manolo ha declarat que el seu germà Francisco podria haver patit un coma hipoglucèmic.



El cap dels serveis dels centres esportius Aqualia, Isidro Fernández, que gestiona la piscina municipal, ha declarat que l'entrada de Montes es va registrar a les 16.15 hores, moment en què la recepcionista s'havia aixecat un moment sense adonar-se de la presència del veí de Villaviciosa i, per tant, al marxar no el va trobar a faltar. A més a més ningú va accedir al servei de piscina durant tota la tarda. El protocol que segueixen els treballadors a l'hora de tancar és, segons ha explicat Fernández, accedir als vestuaris i preguntar (amb un to de veu alt) si queda algú a l'interior. A les 22.30 hores, quan es va realitzar aquesta operació, Montes feia més de 5 hores que era a la sauna.