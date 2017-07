Pimec reclama que es revisin les condicions salarials dels examinadors de trànsit

La patronal assenyala que els alumnes paguen taxes d’examen que «haurien de cobrir abastament el cost del servei»

Actualitzada 10/07/2017 a les 19:34

Pimec ha defensat la mobilització de les autoescoles a diverses poblacions catalanes per reivindicar més examinadors. En aquest sentit, la patronal s'ha sumat a la reclamació de solucions immediates per a un sector de petites empreses familiars que, segons ha recordat, pateix una aturada en la seva activitat per les cancel·lacions i retards en els exàmens oficials. Pimec ha reclamat que, davant la contractació de 67.000 noves places de treballadors públics prevista als pressupostos de l’Estat pel 2017, es prioritzi la contractació d’ examinadors de trànsit i se’n revisin les condicions laborals i salarials, que han generat la vaga actual.La patronal assenyala que els alumnes paguen taxes d’examen que «haurien de cobrir abastament el cost del servei» i afegeix que, amb 30.000 exàmens pendents a Catalunya, segons la Federació Catalana d’Autoescoles, l’Estat estaria deixant d’ingressar uns 2,7 milions d’euros en taxes. Per la seva banda, segons apunta, les autoescoles catalanes deixarien d’ingressar prop de 20 milions d’euros amb l'aturada dels exàmens, «provocant encara més acomiadaments de personal i tancaments de negoci».