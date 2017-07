Una ciutat catalana ha decidit sancionar els pixats de gos

L'Ajuntament de Mataró multarà amb 750 euros els propietaris de gossos que no netegin les miccions dels animals a la via pública

Actualitzada 10/07/2017 a les 18:36

L'Ajuntament de Mataró ha aprovat una nova ordenança que obliga als propietaris de gossos a netejar les miccions dels seus animals de companyia. El text s'ha aprovat després de diverses queixes públiques per l'olor dels pixats a certs barris de Barcelona.L'ordenança s'ha aprovat durant l'estiu, quan les olors del carrer són més intenses a causa de la calor. Mataró no és el primer municipi a tenir una ordenança d'aquest tipus, l'Ajuntament de Granollers va ser-ne el pioner, i s'espera que la nova legislació d'aquests municipis serveixi de precedent. La Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Serveis Ambientals del Vendrell, va dur a terme l'any passat, una campanya de sensibilització per al foment de la recollida d'excrements de gossos de la via pública. L'educació als propietaris de gossos i la sensibilitat vers la resta de veïns és una problemàtica cada dia desperta més preocupació.A partir d'ara, els propietaris de gossos que passegin per Mataró hauran de sortir de casa amb una bossa per tal de dipositar les defecacions dels animals, i una botella d'aigua per netejar diluir els pixats a la via pública, les sancions per incomplir aquesta ordenança arribaran als 750 euros.