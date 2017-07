Renfe ven 35.000 bitllets d'AVE en mitja hora

Forma part de l’oferta especial pel seu 25è aniversari

Redacció

Actualitzada 09/07/2017 a les 17:19

La quarta jornada de l’oferta especial de Renfe per commemorar els 25 anys de la inauguració de l’AVE ha tornat a batre tots els registres. L’empresa ha venut 35.000 bitllets d’AVE tan sols 32 minuts després que es posessin a la venda la mitjanit d’aquest dissabte cap a diumenge.



Es tracta d’una iniciativa comercial que Renfe du a terme per celebrar el 25è aniversari del naixement de l’alta velocitat espanyola, en la que cada dia 25 de mes l’empresa posa a la venda un total de 25.000 bitllets a un preu únic de 25 euros. En aquesta ocasió, la quarta tanda de l’oferta, l’empresa va decidir ampliar els seients fins als 35.000 i avançar la data a aquest diumenge 9 de juliol per a facilitar la sortida a aquelles persones que vulguin viatjar durant la segona quinzena d’aquest mes, en la que serà la segona part de la sortida d’estiu.



En les dues primeres edicions de l’oferta la pàgina web va registrar un número molt elevat de visites en un espai de temps molt curt, fet pel qual Renfe va decidir millorar els seus sistemes informàtics de cara a la venda que es va realitzar el 25 de juny passat. La mitjanit d’aquest diumenge, amb la lliçó apresa, la pàgina web de Renfe –únic lloc des d’on comprar els bitllets d’aquesta oferta- ha registrat 1,93 milions de visites. Els 35.000 bitllets disponibles s’han esgotat en només 32 minuts.