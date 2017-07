Investiguen un menor per maltractar un gat i pujar el vídeo a les xarxes socials

L'investigat va reconèixer ser la persona que apareix al vídeo i va identificar els menors presents en el moment de l'enregistrament

Agències

Actualitzada 07/07/2017 a les 17:07

La Guàrdia Civil del municipi Horche, Guadalajara, ha investigat a un menor com a presumpte autor d'un delicte de maltractament d'animals domèstics, ja que després de les denúncies formulades per particulars i associacions de protecció animal, va tenir coneixement de l'existència d'un vídeo que s'ha compartit per les xarxes socials, en el qual es podia veure a un menor maltractant a un gat petit.



Immediatament els agents van iniciar les gestions necessàries per procedir a la identificació del possible autor i de les possibles persones que van realitzar l'enregistrament. L'endemà els agents van aconseguir localitzar el presumpte autor. L'investigat va reconèixer ser la persona que apareix al vídeo, i va identificar els menors presents en el moment de l'enregistrament.



En nota de premsa, la Delegació del Govern ha indicat que la Guàrdia Civil de Puesto de Horche va instruir diligències per la recerca d'un menor com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal, aportant les dades dels menors implicats a la Fiscalia de Menors de Guadalajara.