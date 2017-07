Un matrimoni i dos dels seus fills moren en un accident quan practicaven barranquisme

El matrimoni tenia tres fills de 6, 9 i 11 anys, un d'ells està ferit de caràcter lleu

EFE

Actualitzada 06/07/2017 a les 19:16

Dos adults i dos menors van morir el passat dijous després d'una crescuda d'aigua quan practicaven barranquisme a la Valle del Jerte, Càceres. Els morts són una parella i dos dels seus fills. La Junta d'Extremadura va confirmar una nova defunció, ja que inicialment s'havien comptabilitzat tres morts per aquest succés.



Al costat dels quatre morts hi ha un altre menor ferit de caràcter lleu, segons confirma la Junta d'Extremadura a través del seu compte de Twitter. Cal destacar que els cinc són membres d'una mateixa família, composta per un matrimoni i tres nens de 6, 9 i 11 anys.



Efectius de la Guàrdia Civil, Bombers, diverses ambulàncies medicalitzades i un helicòpter sanitari, es van personar al lloc dels fets per tal d'atendre el succés.