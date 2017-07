Les sol·licituds per ser Mosso d'Esquadra es podran presentar fins a finals de juliol

La convocatòria de 500 nous agents té, com a requisit indispensable, estar en possessió del títol de Batxillerat

La convocatòria de 500 nous agents de Mossos d'Esquadra, anunciada dijous pel conseller d'Interior, Jordi Jané, ja ha estat publicada, aquest divendres, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dissabte 8 de juliol, i finalitza a finals de mes, concretament el 27 de juliol. Aquestes es poden presentar de forma telemàtica o presencial.Els aspirants hauran de passar una prova teòrica que contempla aspectes com la història de Catalunya, el marc geogràfic, l'entorn social, les tecnologies de la informació en el segle XXI i la història de la policia a Catalunya, en el primer àmbit; l'estatut d'autonomia, les institucions polítiques de Catalunya, l'ordenament jurídic de l'Estat i els drets humans, entre d'altres, en l'àmbit B; i les competències de la Generalitat en matèria de seguretat, el departament d'Interior i la coordinació policial, entre d'altres, en l'àmbit C. Finalment, l'àmbit D contempla el coneixement de l'entorn polític, econòmic i social de Catalunya, l'Estat Espanyol, i internacional.Els aspirants també hauran de passar una prova física, que consisteix en la realització d'un circuit d'agilitat, pressió sobre un banc per mesurar la força i resistència de la musculatura de les extremitats superiors, i una cursa de llançadora per valorar la resistència aeròbica.Com a novetats, i tal com avançava dijous Jané, en les bases de convocatòria, s'amplia l'edat per presentar-s'hi de 35 a 65 anys. A més, com a nou requisit indispensable, caldrà el títol de Batxillerat, mentre que fins ara només es demanava haver acabat l'ESO. També es permetran els tatuatges visibles sempre i quan no siguin ofensius i no superin els 15 centímetres quadrats a la zona del coll i els 70 en els braços.Tota la informació sobre la convocatòria es pot consultar a través del següent enllaç