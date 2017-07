El Govern aprova la convocatòria de 20.280 places d'ocupació pública

Es tracta de la major oferta d'ocupació pública de l'última dècada

EFE

Actualitzada 07/07/2017 a les 16:41

El Govern ha aprovat aquest divendres una oferta d'ocupació pública de 20.280 places: 15.998 ordinàries i 4.282 extraordinàries per a lluitar contra el frau i la millora dels serveis públics. Segons ha explicat el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, d'aquesta xifra, 14.155 places són de lliure ingrés, i 6.125 seran per a promoció interna. A aquestes places se sumen les 7.969 aprovades al març, la qual cosa dóna un total de 28.249 places, tractant-se de la major oferta d'ocupació pública de l'última dècada.



De les aprovades aquest divendres, de les 14.155 places de lliure ingrés, 10.323 són de caràcter ordinari (reposició de baixes per jubilació) i altres 3.832, extraordinàries (nova ocupació). La resta de places, 6.125 seran per a promoció interna de funcionaris de l'Administració General de l'Estats (AGE). D'aquestes, 5.675 són ordinàries i 450, extraordinàries.



Del total d'oferta extraordinària -aquestes 4.282 places que es convocaran entre 2017 i 2018- Hisenda detalla que 2.150 aniran a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), 415 al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), 564 a la Seguretat Social, 320 a la Inspecció de Treball, 178 a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), 150 al DNI i 505 a la DGT.



I del total de l'oferta ordinària, 15.998 places, 11.844 van a l'Administració General de l'Estat, 3.794 a Justícia i 450 a funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.



Montoro ha explicat que l'oferta és «fruit de la negociació amb els representants de les centrals sindicals», als qui ha volgut agrair la seva posició durant aquest acord, ja que han respost «d'una forma extraordinària». També ha ressaltat la importància d'aquesta convocatòria perquè ha dit que no solament suposa un augment en el nombre de places d'ocupació pública, si no que busca «millorar la qualitat dels llocs de treball» reduint la interinitat. «Suposa deixar enrere el passat», ha afegit Montoro, que ha agraït als funcionaris els seus esforços en una etapa complicada.