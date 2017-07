Condemnat per clavar-li un ganivet al seu pare perquè el menjar estava fred

El succés es va iniciar arran d'una discussió en la qual el pare li va dir que escalfés el sopar al microones i el fill li va clavar el ganivet de cuina per l'esquena

Actualitzada 06/07/2017 a les 18:52

L'Audiència de València ha condemnat a cinc anys i nou mesos de presó a un home de 46 anys per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, el condemnat va agredir per l'esquena al seu pare, de 82, amb un ganivet de cuina durant una discussió domèstica després de retreure-li que el menjar estava fred. Segons la sentència feta pública avui pel Tribunal Superior de Justícia Valencià, la Secció Segona de l'Audiència li impedeix, a més, acostar-se o comunicar-se amb el seu pare durant 15 anys.



La Sala el considera culpable d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, amb l'agreujant de parentiu i l'atenuant de confessió. Durant el judici, celebrat als jutjats de Gandia, l'acusat va reconèixer els fets i va acceptar la pena proposada pel Ministeri Fiscal i l'acusació particular.



El condemnat, que tenia antecedents penals, es trobava durant el gener de 2016 al domicili familiar, a Oliva, al costat dels seus progenitors quan es va queixar que el menjar estava fred. En aquest moment es va iniciar una discussió en la qual el pare li va dir que l'escalfés al microones i el fill li va clavar el ganivet de cuina per l'esquena.