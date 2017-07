El condemnat era reincident i ja va complir una pena presó per un altre robatori amb violència

Actualitzada 05/07/2017 a les 19:30

La secció tercera de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a un home a 13 anys de presó per intentar matar amb una destral a l'encarregada d'un bar en el qual va robar. El condemnat era reincident i ja va complir una pena presó per un altre robatori amb violència.



Així consta en la sentència, en la qual el tribunal li imposa aquesta pena per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un altre de robatori amb violència a les persones, concorrent en aquest últim la circumstància agreujant de reincidència. Al costat de la pena de presó, també haurà d'indemnitzar amb gairebé 25.000 euros als hereus de la víctima.



Els fets es remunten al 23 de maig de 2015, quan el condemnat es va personar en un bar de València, situat al carrer Alfambra, i es va dirigir a l'encarregada, que es trobava darrere la barra. Li va exigir el lliurament de diners i després va començar a colpejar-li el cap amb la part posterior d'una destral.



Quan la va deixar inconscient, va trencar la màquina escurabutxaques amb la destral i un tornavís i va sostreure la suma de 500 euros. Va agafar també el telèfon mòbil de la víctima i un altre que hi havia per allí, entre altres efectes, i va causar danys a gots i ampolles del local. Posteriorment va sortir fugint sobre una bicicleta tot terreny de color platejat.



Com a conseqüència dels cops rebuts, la víctima va patir un traumatisme cranioencefàlic, així com altres hematomes i lesions que van tardar 211 dies a curar-se, 32 d'ells amb ingrés hospitalari. Els danys causats al bar i els efectes sostrets es van valorar en 1.343,50 euros.



Durant el judici, segons recull el tribunal, no va haver-hi «dubtes» de l'agressió patida per la víctima i, de fet, no es va qüestionar per la defensa la forma en la qual aquella va ser assaltada quan es trobava a l'establiment que regentava el seu marit.



La qüestió litigiosa es va centrar en la identificació de l'acusat. Però sobre aquest tema, un testimoni va relatar «de forma precisa i detallada» com, alertat pels crits d'una dona que provenien de l'interior d'un bar, es va acostar a l'establiment i va mirar per una de les seves finestres. Va observar que a terra es trobava estirada una dona sagnant i, al costat, un home amb una destral que intentava agafar diners de la caixa registradora.



En aquest moment el testimoni li va preguntar què feia, però aquest «ni el va mirar». L'home va declarar que va trucar a la Policia i va demanar auxili a alguns usuaris de la via, sense èxit. Va optar per tornar al bar i situar-se al costat d'un contenidor, on va romandre sentint els cops. Finalment va dir haver vist sortir a l'agressor que duia ulleres de sol i que fugia en una bicicleta.