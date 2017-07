Mata un gat a cops i agredeix a la testimoni que li ho va recriminar

La dona va sortir del seu vehicle en veure l'agressió, moment en el qual el presumpte autor dels fets es va dirigir a ella i la va empènyer violentament

Agències

Actualitzada 05/07/2017 a les 18:50

Agents de la Policia Local de Castelló han detingut a un home de 64 anys acusat d'estampar un gat petit contra el terra i acabar matant-lo i llançant-lo dins d'un contenidor d'escombraries de l'avinguda Tombatossals. A més, l'home, suposadament, va agredir a una dona que li va recriminar la seva actitud, segons ha informat aquest cos de seguretat.



Els fets es van produir divendres passat a les deu del matí, quan la Sala Municipal de Seguretat i Emergències 092 va rebre la trucada d'una dona molt nerviosa que indicava que havia estat agredida per un home.



Fins al lloc es va traslladar ràpidament una patrulla de la Policia Local de Castelló destinada al Grup d'Intervenció de Proximitat, G.I.P., els agents del qual van ser requerits per la dona que havia cridat a la Sala 092. Aquesta va informar els policies que circulava amb el seu turisme al costat d'una amiga per l'avinguda Tombatossals quan ambdues van observar que a la vorera hi havia un home colpejant de manera violenta un gat contra el terra i que, després de matar-lo, l'havia llançat a un contenidor d'escombraries.



La dona va aturar el seu vehicle i, després de sortir, li va recriminar la seva actitud, moment en el qual el presumpte autor dels fets es va dirigir a ella i la va empènyer violentament fent-la caure a terra.



Els agents, després de recollir la versió de les dues testimonis dels fets, van localitzar el cadàver del gat dins del contenidor assenyalat per elles i van avisar a la Unitat de Protecció de la Naturalesa de la Policia Local de Castelló, Uproma, perquè recollís a l'animal per si fos necessari confeccionar un informe veterinari.



Posteriorment, els agents van realitzar les corresponents investigacions sobre la identitat del presumpte autor dels fets i van procedir a la seva detenció per un presumpte delicte de maltractament animal amb resultat de mort i un presumpte delicte de lesions lleus.