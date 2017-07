'Hackegen' Pordede i perilla la seguretat dels comptes dels usuaris

La plataforma ha perdut la base de dades, i informa que pujarà una còpia de seguretat que només tindrà «les dades més antigues»

Actualitzada 06/07/2017 a les 16:03

0. CAMBIA LOS PASSWORD DE TU EMAIL, ETC

1. NOS HAN HACKEADO LA BBDD

2. WEBS FAKE INTENTAN PISHING PARA ROBAR DATOS. — pordede.com (@pordede) 4 de juliol de 2017

La pàgina web pirata de sèries i pel·lícules online Pordede, successora d'antigues plataformes com Series.ly, ha patit el major atac informàtic de la seva història. Dimarts, els usuaris que van intentar accedir a la pàgina web amb les seves claus d'accés no van poder. Aquest problema sol ser habitual quan hi ha una sobrecàrrega a la pàgina. Però dimarts, precisament, aquest no va ser el motiu de la caiguda del web. La plataforma va informar, després d'hores de caiguda, que havia estat 'hackejada'. A través d'un tweet al seu perfil de Twitter, Pordede va recomanar als usuaris que es canviessin la contrasenya si usaven la mateixa per accedir a altres comptes, com xarxes socials o emails. «Estem treballant per veure com i si podem recuperar-nos d'aquest cop, mai havíem patit un atac així, en desconeixem l'autor...», asseguraven a Twitter.Hores més tard, el compte assegurava que altres pàgines webs falses intentaven fer 'phishing', fent-se passar per Pordede per robar la informació dels usuaris. «És molt probable que en qüestió d'hores i dies venguin dades», sentenciaven, després de recomanar el canvi de les contrasenyes.Tot i que dimecres Pordede assegurava que la intenció és tornar com abans millor, i que «estem segurs que d'aquí uns dies, tot tornarà a la normalitat», també informava que l'atacant va esborrar les bases de dades i còpies de seguretat més recents. «Però no està tot perdut, només uns mesos d'activitat. La còpia de seguretat que pujarem tindrà la teva informació si ja existia quan es va fer. El nou, no». D'aquesta manera, els usuaris de Pordede només poden esperar per esbrinar què és el que quedarà del seu compte, a més de canviar les contrasenyes per tal d'evitar altres conseqüències.