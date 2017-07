El tuit masclista que li 'rebota' al seu autor

Una contundent resposta aconsegueix ràpidament milers de comparticions

Falta el marcha atrás que tenían que haber hecho tus parientes mientras follaban. pic.twitter.com/UQz58ajKBK — k ü î a (@kuia___) 2 de juliol de 2017

Les xarxes socials són un espai abonat a tota mena de perfils i on és possible trobar comentaris sobre pràcticament qualsevol cosa. Una de les temàtiques que també sovintegen los les de contingut sexista o masclista.Un exemple és la piulada que l'usuari @ElVatoLoc0 va fer utilitzant una juguesca visual per a reblar en el contingut masclista de la resposta. En concret, a la pregunta de «Què falta», afegia un esquema amb números, de l'1 al 5 en el qual hi ha un espai en blanc.El comentari de la piulada era «Si eres mujer y entiendes esto eres hombre». Com a pista de l'endevinalla s'indicava que el que faltava no era el número 6.Una ràpida resposta d'un altre usuari de Twitter, @kuia___, que a més d'acord amb el seu perfil segurament també és un home, va aconseguir una immediata resposta a la xarxa, que va compartir milers de vegades la piulada.Aquest és el tuit de 'tornada' al comentari sexista, que, per cert, ha estat retirat pel seu autor:I aquest són alguns dels comentaris que ha tingut la resposta: