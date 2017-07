Detinguts els membres d'una banda per marcar una esvàstica a una noia

Després d'agredir-la, la van immobilitzar mentre que un d'ells li «marcava» una esvàstica a la mà amb un objecte metàl·lic molt calent

Agents de la Policia Nacional han detingut a sis joves, un d'ells menor d'edat, per marcar la mà d'una noia amb un objecte candent, ha informat la Prefectura Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa. La jove agredida, també menor d'edat, va pertànyer a un grup autodenominat 'Gamberros del este', al qual pertanyen suposadament els agressors, però va decidir abandonar-ho pel seu caràcter extremadament violent, per la qual cosa era considerada «ambigua» per la resta dels seus integrants. Aquest va ser el motiu pel qual va ser agredida.



En la seva denúncia la noia va manifestar que havia estat atacada fa aproximadament un mes per diversos joves que, després de colpejar-la, la van immobilitzar mentre que un d'ells li «marcava» una esvàstica a la mà amb un objecte metàl·lic molt calent. La cremada li va deixar una cicatriu amb el símbol.



Després de diverses gestions, els agents van aconseguir localitzar els agressors i la passada setmana van ser detinguts. Tots ells són coneguts pels policies per haver estat implicats en diverses agressions anteriors comeses contra dones. Els detinguts ja han estat posats a disposició de l'autoritat judicial.