Aquest divendres hi haurà 15.000 noves places a l'administració de l'Estat

Seran per a l'Agència Tributària, la Seguretat Social, els serveis d'ocupació, la DGT i les oficines d'expedició de DNI

Actualitzada 06/07/2017 a les 19:25

El Consell de Ministres aprovarà, divendres, la convocatòria d'unes 15.000 places de lliure ingrés en l'Administració General de l'Estat (AGE), de les quals prop de 4.300 seran de nova creació i a les quals se'n sumen 5.000 més destinades a la promoció interna.



Així ho ha aparaulat Hisenda amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF, que la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, ha qualificat d'acord històric, atès que és la primera vegada, «almenys en l'última dècada», en què s'aconsegueix un pacte per a una oferta pública d'ocupació.



Les xifres han estat avançades pels sindicats, que s'han felicitat per un acord que, a més de reposar les baixes per jubilació, avança en l'estabilització de l'ocupació interina i suposa la creació d'ocupació neta per primera vegada des de l'inici de la crisi, amb 4.300 places de caràcter extraordinari que es convocaran entre 2017 i 2018.



La major part d'aquestes noves places seran per a l'Agència Tributària, la Seguretat Social i els serveis d'ocupació, encara que per a aquest mateix any s'han compromès 150 per a les oficines d'expedició de DNI i 70 més per a la Direcció general de trànsit (DGT), segons els sindicats.



A les prop de 15.000 places obertes a la concurrència general (10.600 ordinàries i 4.300 extraordinàries), se sumaran altres 5.000 places de promoció interna d'accés exclusiu per al personal de l'AGE, la qual cosa eleva al voltant de les 20.000 el total de places que s'aprovaran demà. De les 10.600 places ordinàries, unes 8.000 seran per cobrir les baixes per jubilació, i altres 2.600 es destinaran a afrontar l'ocupació interina en l'Administració de Justícia, dins del pla d'estabilització de l'ocupació que permetrà, en els propers tres anys, convertir en llocs fixos 250.000 places que en l'actualitat estan ocupades per interinitat.



El vicepresident de CSIF, Francisco Iglesias, ha valorat positivament la reunió, ja que «suposa un punt d'inflexió, perquè crea ocupació neta i suposa abordar les situacions precàries que té alguns serveis públics com els examinadors de trànsit, les oficines del DNI i les oficines públiques d'ocupació». Segons ha afirmat, Hisenda els han transmès que l'oferta d'ocupació serà aprovada demà mitjançant un decret llei que previsiblement serà convalidat pel ple del Congrés dimarts que ve 11 de juliol.



Iglesias també ha recordat que en tres anys es trauran a concurs el 90% de les places interines existents en les administracions, al voltant de 250.000 llocs, principalment en Sanitat, Educació i Justícia.



El secretari general del sector de la AGE de CCOO, Jose Manuel Vera, ha assegurat que estan «en certa manera d'enhorabona», perquè aquesta oferta suposa un reconeixement del Govern de les denúncies que ha vingut assenyalant el sindicat, ja que adverteix que molts serveis públics estan «a la vora del col·lapse». Així mateix, ha avançat que el sindicat exigirà que en les comunitats autònomes i les entitats locals s'obrin espais d'interlocució que permetin també la convocatòria d'ofertes d'ocupació pública extraordinàries «que redueixen l'enorme pèrdua d'ocupació del sector públic durant els últims anys».



El secretari del sector AGE de FeSP-UGT, Carlos Álvarez, ha considerat que l'acord ha estat molt positiu per a totes les parts, ja que crearà ocupació neta i canviarà la tendència de l'última dècada en un sector assotat per la crisi.