Una parella de metges són degollats al seu àtic de luxe

Els agents, alertats per un amic de la parella, van protagonitzar un tiroteig que va ferir al presumpte assassí

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 20:04

Una parella de metges trobats degollats al seu àtic de luxe a Boston. Tenien les mans lligades. A la paret del lloc fels fets hi havia escrit un missatge de venjança. Un home detingut com a presumpte assassí. Les víctimes van cancel·lar un sopar a casa seva aquell mateix dia. Tot plegat sembla el capítol d'una sèrie policíaca, però aquest crim té a les autoritats de Boston desconcertades.



Els policies es van desplaçar a l'apartament de les víctimes després de rebre la trucada d'un amic de la parella, alertava als agents que havia rebut un missatge de text de la parella demanant ajuda per la presència d'un home armat al seu domicili. Els agents es van personar al domicili, a l'entrada van trobar unes claus a terra, al costat de la porta. Un cop dins, un home vestit amb roba fosca va disparar als policies i després d'un intercanvi de trets, va resultar ferit. Finalment el van detenir.



Lina Bolaños era colombiana de 38 anys, anestesista pediàtrica, i el seu xicot Richard Field de 49 anys, també era anestesista. Treballaven al Brigham and Women's Hospital, un centre afiliat a l'Universitat de Harvard. Els agents van trobar fotografies de la parella trencades per terra i un missatge de venjança escrit a la paret, contingut del qual no ha estat difós per les autoritats. Segons informa la Fiscalia del cas, els agents van trobar una bossa, en un lloc molt visible del domicili, plena de joies i que pertanyien a Bolaños.



El presumpte assassí és Bampumin Teixeira, originari de Guinea Bissau, un ex guàrdia de seguretat de 30 anys que acabava de sortir de la presó després de ser condemnat per atracar dos bancs i complir la pena imposada de 9 mesos de presó. Teixeira es recupera a l'hospital ja que després del tiroteig va ser ferit a una mà a la cama i a l'abdomen. Familiars i amics de les víctimes asseguren que no coneixien a Teixeira, però alguns funcionaris han declarat al mitjà The Boston Globe que sí que es coneixien, tot i que no han especificat en quines circumstàncies.



L'exnòvia de Bampumin Teixeira ha declarat que va rebre una trucada seva a finals d'abril en la que deia que ell «no era una bona persona». El cas segueix sense resoldre's.