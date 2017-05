El xòfer d'un comiat de solter quintuplica la taxa d'alcohol

Els agents personats van realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor que va donar un resultat de 0.75 mg/l d'alcohol en aire respirat

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 18:08

La Guàrdia Civil ha detingut al municipi d'Agost, Alacant, a un home de 43 anys que conduïa un microautobús durant un comiat de solter, per un presumpte delicte contra la seguretat viària. L'acusat ha superat cinc vegades la taxa d'alcohol permesa en sang.



Agents del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Alacant van rebre una trucada des d'una estació de servei de l'AP-7 a prop d'Agost, realitzada pels mateixos passatger del vehicle i que estaven celebrant un comiat de solter. Els 11 amics i familiars havien contractat els serveis de transport i conductor, ja que s'havien desplaçat fins a Benidorm. Els fets van ocórrer de tornada, quan els passatgers van adonar-se'n de l'estat del conductor, obligant-lo a aturar el vehicle en una àrea de servei. Un cop aturats van trucar al 062 per avisar a les autoritats de la situació. Els agents personats van realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor que va donar un resultat de 0,75 mg/l d'alcohol en aire respirat. Una taxa cinc vegades superior a la permesa per conductors professionals.



El conductor del vehicle va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. L'empresa propietària del vehicle va enviar un altre conductor que es va encarregar de dur als 11 amics a casa.