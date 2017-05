El batut total

El Pink freakshake destaca per estar coronat per un dònut de Pantera Rosa, una brotxeta de gominoles i una piruleta.

La cadena de restaurants americana ha creat tres tipus de freakshakes diferents adaptats a tot tipus de llépols

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 18:54

Tommy Mel's ha creat els anomenats freakshakes, un postre capaç d'unir en una mateixa copa, un gofra, un gelat, un batut i un dònut. Aquesta nova temptació dolça és tot un èxit als Estats Units i arriba Espanya de la mà d'aquesta cadena de restaurants d'estil americà dels anys 50. Concretament han creat tres tipus de freakshakes diferents adaptats a tot tipus de llépols.



El Pink freakshake destaca per estar coronat per un dònut de Pantera Rosa, una brotxeta de gominoles i una piruleta. El batut de gelat de maduixa, mel de flors i xarop de maduixa, està decorat amb cruixents fideus de colors que rodegen la nata de dalt. Pels amants de les galetes, o cookies, Tommy Mel's ofereix l'Oreo freakshake, que combina un batut de gelat de vainilla i nata espolvorejat amb galetes Oreo, i coronat amb tres trossos de brownie i mitja cookie. I finalment el Caramel freakshake amb xarop de Toffe, batut de xocolata Kinder, espolvorejat també amb galeta Oreo, i decorat amb una barreta Kinder, Maltesers, i mig gofra.



El restaurant americà aposta per la combinació de diversos dolços i postres, servits en una gerra, per tal que el client no hagi de triar i els pugui agrupar tots en un únic plat. Les seves composicions no passen desapercebudes i mantenen l'estètica dels famosos batuts, o milkshakes, dels anys 50.