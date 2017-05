Una comunió acaba convertint-se en una baralla entre clients i treballadors del restaurant

Testimonis del succés van trucar al 112 al veure una forta baralla, cops de puny, puntades de peu i persones a terra sent colpejades

Al municipi Puente Tocinos a Múrcia va tenir lloc una comunió que acabar en una baralla entre clients i treballadors del restaurant on s'estava celebrant l'event. Al lloc dels fets va ser requerida una ambulància per atendre ferits, tot i que finalment no va ser necessària cap tipus d'assistència mèdica.



Segons ha informat Emergències, testimonis del succés van trucar al 112 al veure una forta baralla, cops de puny, puntades de peu i persones a terra sent colpejades. Pel que sembla, la baralla va tenir lloc després d'una discussió entre els clients i els treballadors del restaurant per discrepàncies i queixes sobre el servei. Tot va començar verbalment però va acabar esdevenint una batalla campal.