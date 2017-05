Un menor detingut el Dia de la Mare per agredir al seu padrastre i destrossar-li el cotxe

El vehicle «tenia un retrovisor trencat, desperfectes a la porta i a la lluna posterior, que va trencar amb un maó»

Actualitzada 08/05/2017 a les 18:42

Una família de Gijón va celebrar un Dia de la Mare atípic. La Policia Local va haver d'intervenir al domicili on un jove de 17 anys, després d'una discussió familiar, va agredir al seu padrastre i li va destrossar el cotxe.



Al voltant de la 1 de la matinada els agents van rebre la trucada d'un veí del domicili, alertant que un noi estava causant danys a un vehicle. Segons informa l'Ajuntament al diari La Nueva España, la Policia Local es va personar al lloc dels fets i «realitzades les investigacions corresponents va esbrinar que al domicili del detingut havia tingut lloc una discussió familiar amb la seva germana i la seva mare». En la discussió, l'actual parella de la mare va intentar posar pau i, segons informa la Policia «el jove el va agredir i el va amenaçar en destrossar-li el cotxe». Quan l'home va baixar al carrer San Nicolàs on tenia estacionat el cotxe, va trobar que el seu vehicle «tenia un retrovisor trencat, desperfectes a la porta i a la lluna posterior, que va trencar amb un maó».



L'acusat de 17 anys va ser detingut per un delicte de violència domèstica.