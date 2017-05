Nova estafa online: ningú regala un any gratuït de Netflix

Els cossos policials alerten d'una falsa promoció per aconseguir les dades personals dels usuaris i infectar els mòbils amb un virus

Actualitzada 09/05/2017 a les 15:21

¿Te crees que te van a regalar @NetflixES por un año si reenvías un mensaje a 10 contactos? #NoPiques ❌ Quieren tus datos o colarte #malware pic.twitter.com/jWlcpaaRQj — Policía Nacional (@policia) 8 de maig de 2017

Et poden prometre Netflix gratis, 1 consola o 1 val per al supermercat ...si t'arriba X whatsapp o correu amb enllaç, NO PIQUIS! — Mossos (@mossos) 9 de maig de 2017

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alerten d'una nova estafa online que usa la plataforma Netflix com a protagonista. Una falsa promoció promet un any de subscripció a Netflix gratuït si l'usuari envia un Whatsapp amb aquesta informació a un mínim de 10 contactes. En realitat, però, aquesta tracta d'aconseguir el número de telèfon dels usuaris per subscriure'ls a serveis premium no sol·licitats que es carreguen a les factures de telèfon, i fins i tot infectar el dispositiu amb un virus.L'enllaç fals que s'envia a través de Whatsapp porta el logotip de Netflix, i en accedir-hi, es dóna accés a una pàgina web falsa que suplanta la identitat de la plataforma online. En aquest punt, els ciberdelinqüents demanen a l'usuari que comparteixi l'enllaç amb un mínim de 10 usuaris. Posteriorment, la pàgina web demana el número de telèfon mòbil per completar el procés i «obtenir la subscripció a Netflix», fet que mai arriba a passar.A més dels cobraments a la factura de l'usuari, la Policia Nacional també alerta que aquestes pàgines poden infectar amb malware el mòbil. El cos policial demana que ningú faci cas de l'estafa. En cas que algú hagi proporcionat el seu número de telèfon, recomana que es posi en contacte immediatament amb la companyia telefònica per tal de donar-se de baixa dels serveis premium.