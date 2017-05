Els Rolling Stones actuaran a Barcelona el setembre

Les entrades sortiran a la venda el 16 de maig i els preus oscil·laran entre els 86 i els 290 euros

Actualitzada 09/05/2017 a les 14:23

Els Rolling Stones actuaran el pròxim 27 de setembre a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el marc de la gira europea 'Stones-No Filter' i en el què serà l'únic concert del grup a l'Estat. Les entrades per poder veure a la banda formada Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood es posaran a la venda el pròxim 16 de maig a través de les webs de Doctor Music i Ticketmaster amb uns preus que oscil·laran entre els 86 euros i els 290 euros més despeses de distribució. Està previst que el grup britànic, que en els darrers mesos han publicat ‘Blue & Lonesome’, faci un repàs dels seus clàssics com ‘Gimme Shelter’, ‘Paint It Black’, ‘Jumpin' Jack Flash’, 'Tumbling Dice’ o 'Brown Sugar’, tot i que en cada actuació afegiran temes sorpreses a l'atzar. El concert està produït per Concerts West i Doctor Music.



Un dels temes del nou àlbum de la banda és Ride 'Em On Down. El videoclip, protagonitzat per Kristen Stewart, es pot veure a continuació: