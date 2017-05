Denuncien a Fiscalia 15 continguts d'internet que inciten al suïcidi

El president del CAC, que ha realitzat la denúncia, alerta que a la xarxa hi ha molts continguts perjudicials per als menors

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha denunciat a la Fiscalia 15 continguts localitzats a Internet en què s'incita al suïcidi. Paral·lelament, l'entitat ha demanat la retirada a les plataformes i proveïdors d'Internet, la seva retirada immediata. Ho ha explicat el president del CAC, Roger Loppacher que ha alertat també que el seguiment d'aquest contingut és cada vegada més difícil perquè es dona en grups de Whatsapp o missatgeria privada. Des del CAC s'alerta de l'efecte d'aquest contingut a les persones més vulnerables com poden ser les persones amb depressió o ansietat, o els adolescents. Per això, des de l'associació Després del Suïcidi, es demana més educació audiovisual.



En total, el CAC ha denunciat sis vídeos a YouTube, que acumulen 4,2 milions de visualitzacions, quatre blogs, dos webs, dos fòrums i un compte de Twitter amb 16.700 seguidors. Són 15 continguts audiovisuals penjats a la xarxa que inciten directament a la mort per suïcidi i s'han detectat en motiu de l'elaboració de l'Informe sobre la presència a internet de continguts de risc en relació amb la mort per suïcidi del CAC. Amb títols com 'Manual del suicida', '13 formas de suicidarse' o 'Respuestas: ¿Algunas pastilles para morir sin dolor?, aquests continguts inciten i exhorten al suïcidi i recomanen diversos mètodes o proposen grups suïcidis en grup. El CAC també ha demanat als proveïdors d'internet la seva retirada immediata, una petició que, en situacions anteriors, s'ha fet realitat en qüestió de setmanes.



El president del CAC, Roger Loppacher ha alertat que també s'ha detectat que cada vegada és més freqüent, a l'hora d'adherir-se a converses sobre suïcidi, que es demanin dades personals com el correu electrònic o el telèfon, per poder continuar-les a través de missatgeria privada o grups de Whatsapp, com és el cas del joc de la 'balena blava' que va causar l'ingrés d'una noia fa unes setmanes a Catalunya. Per Loppacher, aquesta tendència dificultarà en un futur encara més el control d'aquests continguts.



Per aquest motiu, des de l'associació Després del Suïcidi es demana un esforç de reflexió al voltant del què suposa la xarxa i la navegació, sobretot pels adolescents, més vulnerables, a aquests missatges de risc. Cecilia Borràs, presidenta, ha fet un símil i ha assegurat que, de la mateixa manera que s'ha ensenyat als petits a no travessar el carrer en vermell, cal seure a consumir continguts audiovisuals amb ells perquè aprenguin a discernir productes nocius per a ells, i sobretot, també ensenyar-los a denunciar la presència d'aquests continguts a una persona adulta que pugui demanar-ne la retirada.



I és que l'anàlisi del CAC, però, ha anat més enllà i també ha detectat 15 continguts més que sense instar a la mort presenten un missatge «complaent» envers la mort per suïcidi o són susceptibles d'afavorir un efecte imitatiu de l'acte suïcida. Són documents que difonen fantasies suïcides que s'associen a valors romàntics i elaborats des d'un punt de vista polític, combinats, molt cops, amb imatges explícites i reals de persones mortes per suiïcidi, algunes, menors d'edat. Loppacher ha destacat que són vídeos, o documents accessibles sense cap tipus de registre previ ni verificació de la majoria d'edat de la persona usuària i tot i reconèixer que els mecanismes de protecció existeixen, poden ser poc eficaços.



L'informe del CAC també transmet recomanacions per als mitjans de comunicació, en la línia que ja va apostar el novembre passat en les recomanacions sobre suïcidi en general. Des del CAC s'aposta per evitar la descripció detallada del mètode que s'ha emprat i no mencionar ni identificar webs ni xarxes que promoguin o continguin un discurs favorable al suïcidi. Per això, per exemple, es demana no utilitzar les paraules joc, repte, aposta o desafiament, o altres mots que puguin contribuir a fer un efecte crida sobre població vulnerable.



Des del CAC se seguirà controlant el contingut present a la xarxa i denunciant els casos que vulnerin la legalitat, així com també altres tipus de contingut, com poden ser sèries de ficció. En aquest sentit, per exemple, sobre la taula hi ha la sèrie americana '13 Reasons why', adaptació d'una novel·la, que relata els motius que pot tenir una jove per treure's la vida després de viure diferents situacions d'assetjament. Tot i reconèixer l'efecte que poden produir productes d'aquest tipus entre els joves, Borràs ha volgut recalcar que es tracta de ficció i que per tant, el punt de vista també és diferent al de productes informatius.



Des del CAC s'ha xifrat en 19 milions els resultats que dona Google a la cerca 'suicidio', mentre que a YouTube se n'ha localitzat 890.000, una plataforma on el percentatge de contingut considerat de risc és més alt. Des de Després del Suïcidi s'alerta que per cada mort per suïcidi, 495 persones a Catalunya el 2015, hi ha 100 temptatives, i que la prevenció i la comunicació són els elements clau per evitar-les.