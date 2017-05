Acomiaden a una professora després d'arrossegar un alumne pels passadissos

La docent i l'alumne participaven en un programa destinat a nens d'entre 3 i 5 anys amb famílies amb ingressos baixos o conflictives

Una professora d'Ohio, Estats Units, ha estat acomiadada després que una companya publiqués una fotografia on se la pot veure estirant del braç i arrossegant pels passadissos del centre a un alumne. La docent i l'alumne participaven en un programa del sistema educatiu nord-americà destinat a nens d'entre 3 i 5 anys, amb famílies amb ingressos baixos o conflictives.«Vull que quedi clar que el comportament de l'acomiadada no reflecteix els valors dels professionals dedicats i experts del programa Alta Head Start» ha declarat el CEO de l'empresa concessionària de l'escola. «Els nostres mestres i ajudants no han de ser injustament retratats ni menyspreats per actituds com la d'aquesta professora», afegint que «Hem demanat disculpes als pares i a la comunitat».