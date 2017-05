Una nena de 12 anys apunyala a un company de l'institut

Un alumne de l'institut ha afirmat que l'agressora i el jove ferit «eren nuvis» i que «la noia era víctima» d'assetjament escolar

L'institut públic de Valdebernardo, a Madrid, ha expulsat temporalment a una alumna de 12 anys fins que es resolgui l'expedient obert per investigar la seva presumpta agressió a un altre menor del centre de 14 anys que va ser hospitalitzat en presentar cinc ferides incises fetes amb un objecte punxant. El succés va tenir lloc el passat dijous a les 14.00 hores al passadís de l'institut, situat al districte madrileny de Vicálvaro, segons han confirmat fonts de la Conselleria d'Educació i d'Emergències Madrid. Els responsables del centre van avisar al Samur de l'agressió, en la qual estan involucrats dos menors de cursos diferents, de primer i segon de l'ESO.



Efectius del Samur es van traslladar a l'institut per atendre al noi de 14 anys, que presentava cinc ferides en un braç i l'esquena fetes amb un objecte punxant. Per la seva banda, des de la Conselleria d'Educació han informat que l'institut ha obert un expedient disciplinari a la presumpta agressora, que ha estat expulsada de manera cautelar fins que aquest es resolgui en «uns dies». Un dels professors de l'institut exercirà com a instructor i traslladarà l'expedient a la inspecció educativa, que prendrà una decisió sobre aquest cas, en aplicació del decret del 2007 que estableix el marc regulador de la convivència als centres docents de la Comunitat de Madrid.



Des de la Conselleria s'ha ofert suport psicològic als membres de l'institut que ho necessitin. En declaracions a Efe Televisió, un alumne de l'institut ha afirmat que l'agressora i el jove ferit «eren nuvis» i que «la noia era víctima» d'assetjament escolar, també assegura que el va agredir per «venjança» per defensar-se de l'assetjament. Altres estudiants de l'institut també han dit que el noi assetjava a l'alumna que ha estat provisionalment expulsada i que l'agressió es va produir a la biblioteca.



Un pare ha assegurat que el centre educatiu no els ha enviat cap circular per informar-los, però ha assenyalat que l'institut «està molt controlat» i no creu que sigui responsable del succés.