Detingut un home per matar a la seva parella i amagar el cadàver en una maleta

L'acusat va manifestar que al tornar al domicili, va notar que faltaven efectes personals i va suposar que havia marxat voluntàriament, ja que en alguna ocasió anterior ja ho havia fet

Agències

Actualitzada 05/05/2017 a les 19:38

La Guàrdia Civil ha detingut a un home, identificat com A.M.G.M., com a presumpte autor de la mort de la seva parella en la localitat sevillana d'Alcolea del Río, havent estat trobat el cadàver a l'interior d'una maleta en un rierol, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat de premsa.



Va ser el passat dia 23 d'abril quan la germana de la víctima, I.R.L.B., va denunciar la desaparició d'aquesta última, identificada com a M.R.L.B., de 39 anys, i que convivia en un domicili d'Alcolea del Río amb la seva parella, des de feia deu anys aproximadament, i juntament amb la filla de tots dos, de deu anys. Precisament, aquest mateix dia se celebrava la primera comunió, a la qual no va acudir la desapareguda.



Els Equips de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Lora del Riu i de la Comandància de la Guàrdia Civil de Sevilla van obrir diverses línies de recerca tant entorn de la seva parella com a possibles persones amb les quals pogués haver contactat la desapareguda i que haguessin pogut motivar l'absència.



D'aquesta manera, la seva parella va manifestar que el passat dia 16 d'abril, en tornar al domicili, va notar que faltaven roba i efectes personals de M.R.L.B., suposant que havia marxat voluntàriament, ja que en alguna ocasió anterior ja ho havia fet.



La Guàrdia Civil ha posat «tots els seus esforços» en la recerca del cas, emprant tots els mitjans necessaris per a la seva localització, i a causa de les «nombroses contradiccions» en què la parella de la víctima ha anat incorrent, les sospites durant la recerca van ser centrant-se en A.M.G.G., que el dia d'ahir li va ser practicat, per l'equip central d'inspeccions oculars de la Direcció general de la Guàrdia Civil, un registre al seu domicili.



Finalment, i després de rastrejar-se amb el suport de gossos ensinistrats una zona situada en el paratge conegut com 'Calera El Mochilón' del terme municipal d'Alcolea del Riu, ha estat trobat el cadàver de la persona desapareguda a l'interior d'una maleta, detenint a la seva parella sentimental com a presumpte autor dels fets.



No consten denúncies prèvies de violència de gènere per part de la víctima.