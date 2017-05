Una dona amb una minusvalidesa del 44% denuncia al seu superior per assetjament

«Vine rentada i follada, vine neta i pintada» són algunes de les expressions que segons l'escrit de l'acusació de la Fiscalia li proferia

«Vine rentada i follada, vine neta i pintada; inútil; no vals per res, has de follar més» Aquestes són algunes de les expressions que segons l'escrit de l'acusació de la Fiscalia, proferia el superior d'una gasolinera de Castropol a una empleada. El fiscal ha sol·licitat una pena de dos anys i tres mesos de presó pel processat, acusat d'un delicte d'assetjament sexual. La víctima té una minusvalidesa reconeguda del 44%. A l'informe fiscal, la dona afirma que va patir una depressió havent d'estar, en diverses ocasions, de baixa.



Segons la Fiscalia, el processat va ser el responsable de l'estació de servei entre l'1 de juliol del 2015 fins al gener del 2016. Durant aquest període va sotmetre a l'empleada a «insults i vexacions de caràcter sexual» desacreditant-la «en públic i davant dels seus companys». L'escrit de l'acusació afegeix que en una ocasió li va tirar l'ordinador de la màquina registradora quan va demanar ajuda a un company. Per Nadal la suposada víctima va demanar a l'acusat que portés un arbre de Nadal i boles per ambientar la gasolinera i aquest li va respondre que ell tenia el pal i les boles, si li servien.