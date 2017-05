Unes polseres amb codi QR identificaran a malalts d'Alzheimer que es perdin

És una campanya dels Mossos d'Esquadra i i la Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 16:24

Els Mossos d’Esquadra i la Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) han presentat, aquest divendres, una polsera identificativa amb codi QR que facilita la identificació de la persona malalta d'Alzheimer que la dugui. Si un afectat es perd o es desorienta, la polsera facilita al ciutadà o al policia que trobi les dades bàsiques de contacte del cuidador (nom i telèfon), a més de contenir informació d’interès del malalt. La FAFAC ha fet una previsió de 2.000 polseres i s’encarregarà de la seva venda i distribució a les seves AFA.



Aquesta és només una part de la nova campanya de proximitat i sensibilització 'Garantint la seguretat de les persones amb Alzheimer', que consisteix en diverses accions i eines per millorar la seguretat de les persones amb Alzheimer i els seus familiars.



A les noves accions també s’inclou la distribució d’un nou tríptic, 'Què fer quan una persona amb Alzheimer es perd?', per part dels grups de proximitat, amb consells de seguretat dirigits als familiars i cuidadors sobre com actuar quan es perd o desapareix una persona amb Alzheimer. La FAFAC en farà 10.000 exemplars, i els grups de proximitat faran difusió d’uns 3.000 exemplars a través dels casals, centres cívics i entitats de persones grans dels seus municipis.



També es farà difusió interna als brífings i a la Intranet corporativa de la 'Guia per a l’assistència a persones amb demència', en què es recullen els consells bàsics d’actuació adreçats als agents dels Mossos d’Esquadra per millorar la seva assistència a les persones amb Alzheimer. A més, els serveis de relacions amb la comunitat faran presentacions sobre estafes i maltractament a les 21 associacions de familiars d’Alzheimer que estan repartides pel territori.