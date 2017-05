Una dona s'empassa entre 7.000 i 9.000 dòlars per evitar donar-los al seu ex

Part dels bitllets que va ingerir s'han assecat i s'han pogut recuperar, d'altres s'han perdut com a conseqüència dels sucs gàstrics

Actualitzada 04/05/2017 a les 20:26

Segons informa el portal Univisón, Sandra Milena Almeida és una colombiana de 28 anys que va empassar-se entre 7.000 i 9.000 dòlars, en bitllets de 100, per evitar donar-los a la seva parella. Milena havia decidit posar fi a la seva relació sentimental, quan es va trobar a la seva exparella que li va reclamar part dels diners que havien estalviat.



Juan Pablo Serrano, metge de l'Hospital Universitari de Santander, va intervenir a Milena, després que acudís a l'hospital per forts dolors a l'abdomen. Abans d'intervenir-la els metges van radiografiar l'estómac de la pacient i van trobar-hi diversos objectes cilíndrics d'uns 3 centímetres, semblants als que utilitzen les 'mules'. (Les 'mules' són persones utilitzades pels narcotraficants per transportar droga a l'interior del seu cos) Per sorpresa dels cirurgians que la van atendre, van trobar diners en comptes de droga.



Part dels bitllets que va ingerir s'han assecat i s'han pogut recuperar, d'altres s'han perdut com a conseqüència dels sucs gàstrics. Milena, però, no ha pogut recuperar els diners, ja que estan sota custòdia policial fins que s'aclareixi qui és el seu propietari.