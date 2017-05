Els examinadors de trànsit convoquen vagues pel juny i juliol

L'associació estatal convoca mobilitzacions per reclamar millores en les condicions laborals

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 20:01

L'Associació estatal d'Examinadors de Trànsit (Asextra) convoca una vaga pels propers mesos de juny i juliol per demanar una pujada del complement específic al col·lectiu examinador i millores a les seves condicions laborals. Per aquest motiu Joaquín Jiménez, president d'Asextra, anuncia a través d'un comunicat al blog de l'associació, una parada general el 2 de juny, que comptarà amb una mobilització massiva fins a la seu de la Dirección General de Función Pública a Madrid per manifestar-s'hi.



L'associació organitza la resta de jornades de vaga, que seran a partir de l'última setmana de juny i durant tot el juliol, arreu de l'Estat. Segons informa Jiménez, president de l'Asextra, al mateix comunicat emès al blog, «en les properes hores es començaran a enviar els models d'actes d'adhesió a totes les províncies perquè els examinadors que ho desitgin puguin participar a les aturades».



«Companys, per dignitat, per amor propi, lluitem per la nostra feina. No podem seguir en aquestes condicions laborals i l'única sortida és paralitzar aquest servei fins que es garanteixi que s'aconsegueixi el que per justícia ens pertoca», conclou l'escrit. Aquest anunci arriba tot just en un moment molt crític dels examens per aconseguir el carnet de conduir. El poc nombre d'examinadors implica una gran saturació, que va obligar a reduir el nombre màxim d'alumnes de cada autoescola que es poden examinar cada setmana a la demarcació de Tarragona. Això provoca que a les autoescoles amb més alumnes s'acumulin alumnes que s'han d'esperar diverses setmanes, i inclús mesos, per poder anar a examen.