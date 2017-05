Una cigonya s'estampa contra un camió en marxa

La cigonya va morir a l'acte, quedant atrapada de forma aparatosa entre el retrovisor i el neteja-parabrises.

Redacció

Actualitzada 02/05/2017 a les 20:22

Un camió que circulava en direcció a Cabe, Lugo, pel corredor que uneix Lugo amb Monforte, va haver d'aturar-se en veure's sorprès per un incident d'allò més curiós: una cigonya es va estampar contra el parabrises.



El transportista no va patir danys, només l'espant produït per l'impacte de l'animal. La cigonya va morir a l'acte, quedant atrapada de forma aparatosa entre el retrovisor i el neteja-parabrises.



La zona on es va produir el succés és bastant coneguda per la proliferació d'aquestes aus durant la primavera. Els nius es poden veure des de la carretera, situats en punts elevats.