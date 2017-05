Un accident de puenting es viralitza a les xarxes socials

La noia que va patir l'accident està estable i sense lesions greus, l'empresa responsable Andean Treck s'ha encarregat de totes les despeses sorgides arran de l'accident

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 19:40

Shyrleny Cuchallo Ribera passejava amb la seva família pel pont La Negra 2 de l'antiga carretera de Santa Cruz-Cochabamba, Bolívia, quan va aturar-se per gravar una noia fent puenting. Aquest esport de risc és poc comú a la zona i va cridar l'atenció de Cuchallo i de la seva família. Durant la gravació es pot veure una noia situada a la vora d'un pont de 15 metres d'alçada, a punt de tirar-se al buit. La corda elàstica que l'ha de subjectar no aguanta el seu pes i provoca que la noia caigui de manera violenta al riu, de pocs centímetres de profunditat, que passa per sota el pont.



El vídeo s'ha viralitzat per les xarxes socials. Segons ha informat el mitjà bolivià laRazón la noia que va patir l'accident està estable i sense lesions greus. L'empresa responsable Andean Treck no ha volgut fer declaracions i assegura que el succés va ser degut a un error humà. Tot i així s'ha encarregat de totes les despeses sorgides arran de l'accident.