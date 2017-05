Nou mesos de presó per deixar morir la somera Margarita

El fiscal Alejandro Cabaleiro va reflexionar en veu alta «El que no s'entén és per quin motiu es compra un animal si no es té ni pastura ni lloc per atendre'l».

Actualitzada 03/05/2017 a les 18:58

La Fiscalia del Principat d'Astúries ha sol·licitat la condemna de nou mesos de presó per Iván H. G. acusat d'haver deixat morir a la somera Margarita. Aquest diumenge dia 3 s'ha celebrat al judici al Jutjat Penal número 3 d'Oviedo. El Ministeri Fiscal acusa el propietari de l'animal d'una infracció de caràcter greu a les obligacions establertes per la Ley Asturiana 13/2002. L'acusat va adquirir la somera el mes de gener del 2016, deixant-la abandonada a la intempèrie a les instal·lacions d'una antiga sidreria de la localitat de Lledías, Llanes.



Margarita vivia abandonada sense aigua, menjar ni cap tipus d'assistència veterinària. El dia 8 de març del 2016 la somera va ser trobada entre escombraries, desnodrida, amb la freqüència cardíaca elevada i diferents ferides a les extremitats. Va ser traslladada a la Clínica Mundo Vivo, situada a Llanes. Dies després va morir. El veterinari que va intentar salvar la vida de la somera, Luis Gonzalo Bernardo, ha declarat que la minitis que havia desenvolupat Margarita es «el més dolorós que pot patir un equí» i que les últimes setmanes de Margarita van ser terribles, inclús va desenvolupar una paràlisi cerebral a causa de la desnutrició.



Ivan H. G. ha declarat que va comprar l'animal «però en realitat era pel meu fill, que en aquell moment tenia 14 anys». Assegura que Margarita «ja estava malament» quan la va comprar. Nega l'abandonament de l'animal i indica que el dia que la van trobar entre les escombraries «havia plogut i per això hi havia un fanguer».



El fiscal Alejandro Cabaleiro considera que els fets constitueixen un delicte de maltractament animal, i sol·licita la condemna de nou mesos de presó, la inhabilitació especial de 3 anys per exercir qualsevol professió, ofici o comerç que tingui a veure amb animals, i la inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu durant el temps que duri la condemna, a més de pagar els costs del procés. L'acusat també haurà de pagar la cobertura de les despeses veterinàries derivades de l'assistència que va rebre Margarita. El fiscal Alejandro Cabaleiro va reflexionar després en veu alta «El que no s'entén és per quin motiu es compra un animal si no es té ni pastura ni lloc per atendre'l».