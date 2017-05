Mor un matrimoni espanyol arrossegat per les onades a una platja de Portugal

Moltes platges lusitanes no tenen vigilància en aquesta època de l'any

Dos turistes espanyols, un matrimoni de 77 i 75 anys, van morir aquest dilluns en ser arrossegats per les onades en una platja de Nazaré, al nord de Lisboa, segons han informat fonts de l'Institut de Socors a Nàufrags (INS). La parella, que passejava prop d'una escullera, es va veure sorpresa per una forta onada que els va arrossegar mar endins, sense que els serveis d'emergència poguessin fer res per rescatar-los.



Aquest succés no ha sigut l'únic a les platges de Portugal durant aquest primer de maig, quan s'ha donat el tret de sortida de la temporada de bany, ja que dues persones més han mort ofegades, dos portuguesos, un home de 31 anys i una dona de 60.



L'home, que es va llançar al mar a Costa da Caparica, al sud de Lisboa, a socórrer a dues persones, va patir una parada cardiorespiratòria i va morir a l'hospital al qual va ser traslladat, mentre que les dues persones a les quals va assistir van sobreviure.



La jornada festiva de l'1 de maig, sumada al bon temps, va atreure aquest dilluns a moltes persones a les platges lusitanes, moltes de les quals manquen encara de vigilància en aquesta època de l'any.