La multen per quedar-se embarassada abans del termini establert per l'empresa on treballa

Si hagués complert el contracte establert, no hauria pogut tenir fills fins a l'any 2020, amb 31 anys

Redacció

Actualitzada 02/05/2017 a les 19:15

Una dona xinesa ha estat multada per l'empresa on treballa per haver tingut un fill fora del calendari de maternitat, pactat prèviament, entre la companyia i les treballadores. L'empresa situada a la ciutat de Jinan, a l'est de la Xina, està sent investigada per vulnerar els drets de la treballadora.



Mitjans xinesos informen que la treballadora va signar un document on l'empresa especificava que només dues treballadores podien quedar-se embarassades durant l'any, una a l'abril i l'altre a l'octubre. Després de signar el document, la dona va saber que esperava un fill i va decidir tirar endavant l'embaràs. Si hagués complert el contracte establert, no hauria pogut tenir fills fins a l'any 2020, amb 31 anys.



Quan la dona es va incorporar a la feina després del permís de maternitat, l'empresa li va descomptar 280 euros del sou per haver incomplert la normativa pactada. Després de difondre's la notícia la companyia ha retornat els diners de la sanció.



L'empresa argumenta que compta amb 25 treballadors, 17 dels quals són dones en edat fèrtil, per la qual cosa va decidir planificar els possibles embarassos, ja que «l'empresa no pot funcionar si totes tenen fills a la vegada».