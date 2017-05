Uns ultres agredeixen futbolistes de l'equip contrari en un partit de Tercera a Madrid

Aficionats de l'Alcalá van envair el camp del San Fernando després d'una decisió arbitral

Actualitzada 02/05/2017 a les 00:10

Esto no se puede seguir tolerando en el fútbol modesto. Acabemos de una vez con esta lacra. #ViolenciaNO pic.twitter.com/ta3BIqrANx — Tercera División (@TerceraDEM_FM) 30 d’abril de 2017

Un partit de futbol de la tercera divisió de futbol va convertir-se en escenari d'un nou episodi de violència aquest diumenge. L'encontre enfrontava la RSD Alcalá, d'Alcalá de Henares, i el CD San Fernando, els dos de Madrid, a l'estadi de San Fernando de Henares, Santiago del Pino. Els fets van ocórrer quan el San Fernando va marcar el gol de la victòria (2-1) de penal i a l'últim moment. En aquest moment, seguidors ultres de l'Alcalá van saltar al camp i van agredir a diversos jugadors, després de també agredir aficionats del San Fernando.L'Alcalá es jugava classificar-se pels playoffs d'ascens, i amb aquest resultat pràcticament es queda fora, ja que està a quatre punts, amb sis per jugar-se, mentre que el San Fernando evita qualsevol problema amb el descens.La RSD Alcalá ha emès un comunicat en el qual condemna «els esdeveniments violents» que es van produir després d'acabar el partit, on van ser «identificats entre els participants alguns aficionats» del club.«Una vegada vist l'acta del partit i després de les degudes identificacions dutes a terme per la Policia després dels lamentables esdeveniments, sent identificats entre els participants alguns aficionats del nostre club, la RSD Alcalá vol manifestar el seu total rebuig a tota manifestació de violència abans, durant i després de qualsevol partit de futbol», assegura la nota del club d'Alcalá. El club, per la part que li «toca», demana «disculpes als afectats del CD San Fernando», posant èmfasi en què «la relació entre tots dos clubs, més enllà de la rivalitat esportiva, és molt cordial».«La RSD Alcalá ha rebutjat, rebutja i rebutjarà rotundament qualsevol tipus de violència en el futbol i farem tot el que estigui a la nostra mà per seguir fomentant els valors de l'esport dins i fora del terreny de joc», finalitza la nota.