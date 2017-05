Detingut per abusar durant cinc anys d'una menor

L'acusat, de 63 anys, era amic del padrastre de la nena

Redacció

Actualitzada 01/05/2017 a les 18:54

Un jutge de Jaén investiga els suposats abusos sexuals durant més de cinc anys, a una menor, per part d'un familiar del padrastre. L'home d'origen peruà, de 63 anys, nega els fets i assegura que es tracta d'una mentida difosa per la mare de la menor. Antonio Cristian P.O. ha passat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3, que va decretar llibertat amb càrrecs.



Segons informa Diario Jaén, la menor va arribar a Espanya l'any 2011 quan tenia 7 anys. Va arribar amb la seva mare i la parella d'aquesta, i es van allotjar a casa d'uns familiars del padrastre. Passats dos mesos, el tiet de la menor, va començar a excedir-se amb la menor, que es feia la dormida quan el seu tiet la tocava. Segons informen familiars de la menor, l'acusat amenaçava a la nena per tal que no digues res a la seva mare, i li deia que el que feia no estava malament i es tractava de quelcom normal. A la denúncia també es relata que Antonio Cristian P. O. va obligar a la menor a fer-li una fel·lació. La menor situa els suposats abusos al domicili, al cotxe del detingut i a una botiga que tenia la família.



La mare ha assegurat a la Policia que els fets es van allargar fins al juny del 2016, quan la nena tenia 12 anys. Va ser llavors quan es va explicar tot el que estava passant, sempre segons la versió de la nena. Tot i així la denúncia no es va presentar fins a l'octubre.