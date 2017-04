Mor una dona amb obesitat mòrbida després de les complicacions per ser traslladada

A causa del seu elevat pes no va poder ser evacuada fins l'endemà al matí, quan hi havia llum i era segur actuar amb la grua i el remolc

EFE

Actualitzada 28/04/2017 a les 19:13

Una dona de 43 anys amb obesitat mòrbida va morir el passat divendres a la localitat mallorquina d'Inca després de ser evacuada pels bombers de Mallorca amb una grua, ja que no era possible treure-la per la finestra ni per la porta del seu habitatge perquè l'escala era massa estreta. La dona en qüestió va patir durant la nit una crisi respiratòria, però a causa del seu elevat pes no va poder ser evacuada fins l'endemà al matí, quan hi havia llum i era segur actuar amb la grua i el remolc, han informat els Bombers de Mallorca i la Policia Local d'Inca, que van atendre aquest servei.



El succés es va produir al carrer Jover d'Inca, molt estret, la qual cosa ha dificultat l'evacuació. Amb l'assistència tècnica dels bombers i després de realitzar una prova a primera hora del matí amb una grua privada, la dona va ser introduïda en un remolc per la part posterior de la casa. Al carrer va ser atesa per l'equip mèdic d'una ambulància del 061, encara que va morir allà mateix.