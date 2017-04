Demanen 9 anys de presó a una prostituta que va apunyalar un home per rebutjar-la

El fiscal també demana que la dona no es pugui aproximar a la víctima a menys de 500 metres

Agències

Actualitzada 28/04/2017 a les 18:45

El fiscal demana 9 anys de presó a una dona de 33 per apunyalar un home que va rebutjar sexe per diners a Jumilla, a Múrcia. El judici d'aquests fets, succeïts el novembre 2015, tindrà lloc a l'Audiència Provincial de Múrcia divendres vinent. L'acusada, que en el moment dels fets es trobava a un local del carrer Duque de la localitat, va proposar-li mantenir relacions a la víctima, que passava per allà, a canvi de diners. L'home s'hi va negar, i a continuació la dona va extreure una arma blanca que portava amagada entre la roba i el va apunyalar a l'abdomen. L'home va haver de ser ingressat a l'Hospital Virgen del Castillo de Yecla, on va ser intervingut.



El fiscal imputa a la dona un delicte d'homicidi en grau de temptativa. A més dels 9 anys de presó, aquest també demana la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de 500 metres. A més, l'acusada haurà d'indemnitzar la víctima amb 2.040 euros per les lesions causades i més de 10.000 euros pel dany estètic causat. També haurà de pagar al Servei Murcià de Salut més de 3.600 euros per les despeses mèdiques i farmacèutics als quals va haver de fer front.