Llança els mobles per la finestra i deixa entrar a la Policia per demostrar que «no havia passat res»

Agències

Actualitzada 28/04/2017 a les 18:43

La Policia Nacional ha detingut a València a un home de 54 anys com a presumpte autor dels delictes de danys després de destrossar el mobiliari d'una habitació de l'hotel de la ciutat on es trobava allotjat. Després de provocar els danys, va llançar alguns objectes per la finestra, entre ells el televisor, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.



L'altercat es va produir en un hotel del districte del Marítim de València i els policies van ser alertats pel 091 perquè un home demanava auxili mentre llançava objectes per la finestra.



Una vegada allí, els agents van localitzar l'habitació d'on s'estava produint aquest llançament d'objectes per la finestra, així com a l'home que es trobava en el seu interior, que els va obrir la porta perquè comprovessin que «no havia passat res», segons les mateixes fonts.



Els policies es van trobar l'interior de l'habitació completament regirat, el mobiliari arrencat de la paret, objectes escampats per terra -com un mirall de més de dos metres d'alçada- la butaca i la nevera del minibar bolcades i la porta arrencada, i diversos forats a la paret de l'habitació. Des de l'habitació, els agents van comprovar que al carrer hi havia un televisor, llums, una paperera, un telèfon, una taula i una cadira.



Després de les perquisicions i una primera valoració per part del responsable de l'hotel, l'home va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte per danys valorats en més de 1.000 euros. El detingut, d'origen austríac i sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial a València.