Les càmeres de seguretat d'una gasolinera capten l'explosió d'un cotxe

Es tracta d'un cotxe a gas, l'explosió va ser deguda a un augment de la pressió al cilindre de gas del vehicle

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 17:33

Les càmeres de seguretat d'una gasolinera situada al municipi São Gonçalo a la regió metropolitana de Río de Janeiro, Brasil, han captat l'explosió d'un cotxe. Segons informa el portal Globo, els fets van succeir el passat 8 d'abril, quan Francisco José Gomes da Costa es disposava a carregar el seu vehicle amb gas. El gas natural vehicular, tant en la forma comprimida com en la forma líquida, és el combustible més eficient i sostenible, ja que conjuga en equilibri importants avantatges mediambientals, a través de la reducció d'emissions i d'una menor contaminació acústica, i també econòmiques.



A la gravació difosa per internet es pot observar com Gomes da Costa carrega el seu cotxe mentre Erica de Lima Thiengo Siqueiraa, de 27 anys, roman a l'interior. Segons després es produeix la fatal explosió que llança a l'home un parell de metres enrere i que acaba amb la vida de Erica de Lima.



El cos de Bombers de Río de Janeiro ha constatat que l'explosió va ser deguda a un augment de la pressió al cilindre de gas del vehicle. Cal recordar que en aquests tipus de cotxes, tots els passatgers han de baixar quan s'està carregant el combustible.