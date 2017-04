Les càmeres de seguretat van captar l'escena que, per sort, no va acabar en tragèdia.

La nena d'onze mesos va ser traslladada a l'hospital per curar-li dues ferides lleus al cap

Redacció

Actualitzada 27/04/2017 a les 18:16

Els fets van succeir a la província xinesa de Sichuan. Una nena d'onze mesos es va escapar, aprofitant un petit descuit del seu pare, va travessar la carretera i dos tot terreny li van passar per sobre. Per sort, el descuit no va acabar en tragèdia, la nena va ser traslladada a l'hospital per curar-li dues ferides lleus al cap.