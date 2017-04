Roba un anell de 40.000 euros i l'estafen comprant-li per 140

La dona va ser arrestada per furt, també l'amo de la botiga de compravenda per un delicte d'estafa en quedar provat que va pagar un preu molt inferior

EFE

Actualitzada 27/04/2017 a les 18:46

Els Mossos d'Esquadra han detingut a una treballadora de la neteja que presumptament va robar un anell valorat aproximadament en 40.000 euros de la casa en la qual treballava, a la zona alta de Barcelona, i el va revendre per 140 euros en una tenda de compravenda d'or.



Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, l'empleada va ser arrestada per furt, també va ser detingut l'amo de la botiga de compravenda per un delicte d'estafa en quedar provat que com a professional va pagar un preu molt inferior al preu de la joia. Aquest anell, d'una marca d'alta joieria catalana, va cridar l'atenció dels agents de la Unitat Regional de policia administrativa dels Mossos durant una inspecció rutinària a l'establiment de L'Hospitalet de Llobregat.



El responsable la tenia apartada en una caixa forta al costat d'altres joies, i els policies van comprovar que l'havia comprat per 140 euros a una empleada domèstica. El mateix dia van acudir a la botiga d'alta joieria de la qual procedia l'anell, que van reconèixer i van informar que el seu preu rondava els 40.000 euros.



Quan els agents van contactar amb la família afectada, van manifestar que havien trobat a faltar l'anell i van confirmar que l'acusada era la seva empleada, per la qual cosa els Mossos van decidir arrestar-la el passat divendres 21 d'abril a L'Hospitalet de Llobregat, on resideix. La joia va ser lliurada als seus legítims propietaris i els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de L'Hospitalet, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.